На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы

ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии

Таким образом, число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 285 человек. Власти Японии рассматривают вариант продления карантина для супругов и семей зараженных при двухместном размещении в каютах. Ранее посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну.

В то же время стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси.

По данным на вечер 14 февраля, в Японии были зафиксированы 259 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 218 – на круизном лайнере Diamond Princess.

Правительство Японии разработало пакет мер на сумму 15 миллиардов иен (около 140 миллионов долларов) для создания вакцины, лекарств, для осуществления профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, предприятиям, которые понесут убытки - это, прежде всего, туристический и гостиничный бизнес – будет оказана помощь и предоставлены займы на общую сумму 500 миллиардов иен (около 4,5 миллиардов долларов).