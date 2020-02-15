В ГД оценили слова президента Литвы о помощи НАТО в сдерживании России

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. США навязывают Литве агрессивную риторику по отношению к России, чтобы обосновать своё военное присутствие в Европе, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее президент прибалтийской республики Гитанас Науседа заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и другие страны НАТО помогают Литве "эффективно сдерживать российскую угрозу".
"Мне кажется, что это скорее США навязывают Литве такую риторику для того, чтобы обосновать своё военное присутствие в Европе и расширение его, в том числе, в Прибалтике", - сказал РИА Новости Морозов.
Депутат назвал действия США, "по факту, оккупацией" прибалтийских государств, уточнив, что американцы просто ищут предлог. Морозов отметил, что это уже не первое агрессивное заявление в адрес РФ, и реагировать Россия будет сдержанно.
"От России, как известно, не исходит никакой угрозы. Мы выстраиваем отношения в государствами, в том числе прибалтийскими, исключительно на добрососедской основе и заинтересованы в развитии наших отношений, а не в выяснении на почве разногласий имеющихся", - подчеркнул Морозов.