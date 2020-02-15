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Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией
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РИА Новости

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

07:19 15.02.2020 (обновлено: 11:18 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на администрацию главы государства.
По словам президента, он не видит "эффективного сдерживания" без участия Соединенных Штатов.
"Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов", — сказал Науседа.
Он добавил, что считает необходимой максимальную подготовку сил Североатлантического альянса в Литве. Кроме того, Науседа заявил о важности постоянного обучения и участия в совместных с ВС Литвы маневрах контингента НАТО.
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Гитанас НауседаНАТОРоссияСШАЛитваБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Да они сами с собою в головах воюют!!!😂😂😂
15 февраля, 07:24
Alex Capilat
8000000
Да что там нападать ,транзит перекрыть полностью ,сами застрелитесь .))))
15 февраля, 07:23
Данил Некипелов
3020000
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