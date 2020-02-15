Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на администрацию главы государства.
По словам президента, он не видит "эффективного сдерживания" без участия Соединенных Штатов.
"Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов", — сказал Науседа.
Он добавил, что считает необходимой максимальную подготовку сил Североатлантического альянса в Литве. Кроме того, Науседа заявил о важности постоянного обучения и участия в совместных с ВС Литвы маневрах контингента НАТО.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских республик и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе осознают, что у Москвы нет планов нападать на кого-либо, и в НАТО просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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