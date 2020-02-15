Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

По словам президента, он не видит "эффективного сдерживания" без участия Соединенных Штатов.

"Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов", — сказал Науседа.