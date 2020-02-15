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2020-02-15T11:57+0300
https://ria.ru/20200215/1564814826.html
Джабаров оценил слова главы Литвы о помощи НАТО в "сдерживании" России
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РИА Новости

Джабаров оценил слова главы Литвы о помощи НАТО в "сдерживании" России

11:57 15.02.2020
6547
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что высказывания главы Литвы Гитанаса Науседы о том, что размещение войск НАТО в Литве и в Балтийском регионе является "сильным сдерживающим фактором для России", "немножко смешно слышать".
По словам сенатора, никто не собирался нападать на Литву, в противном случае ей бы не дали независимость в 1991 году. Кроме того, Джабаров не представляет, какими силами и в каком случае Литва может сдерживать Россию.
"Это опять расчет на старшего брата в лице НАТО", — пояснил сенатор.
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Сенатор
По его мнению, подобные заявления говорят о том, что многие европейские политики не понимают масштаб угрозы, которую они могут сами на себя навлечь. Он считает, что в случае конфликта с Россией они будут первыми мишенями для возможного ответного удара, так как на их территории находятся войска НАТО или ракетные установки или аэродромы. Сенатор подчеркнул, что подобные заявления со стороны главы Литвы являются попытками сформировать врага, без чего идея существования НАТО "становится непонятной и иллюзорной". Североатлантическому альянсу, как считает Джабаров, нужно, чтобы у них был враг.
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"Литовцы и отрабатывают этот заказ", — подытожил он.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что США и другие страны НАТО помогают стране "сдерживать" Россию. Он отметил, что географическое и геополитическое положение страны требуют максимального использования ресурсов. Он также отметил важность постоянного обучения и участия в совместных маневрах ВС Литвы и НАТО.
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Гитанас НауседаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФНАТОРоссияСШАЛитваВ мире
Популярные комментарии
А сколько бабла отмывается и оседает в карманах высших функционеров НАТО при проведении всяких там учений, обучение, конференций и хозяйственной деятельности.
15 февраля, 12:02
АСАндрей Ст
1111001
Да, трибалтам на шпротах далеко не уехать ) Что-то про красную далю грибы не отпускайте давно не слышно.
15 февраля, 12:38
Борис Андреев
750001
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