Джабаров оценил слова главы Литвы о помощи НАТО в "сдерживании" России

По его мнению, подобные заявления говорят о том, что многие европейские политики не понимают масштаб угрозы, которую они могут сами на себя навлечь. Он считает, что в случае конфликта с Россией они будут первыми мишенями для возможного ответного удара, так как на их территории находятся войска НАТО или ракетные установки или аэродромы. Сенатор подчеркнул, что подобные заявления со стороны главы Литвы являются попытками сформировать врага, без чего идея существования НАТО "становится непонятной и иллюзорной". Североатлантическому альянсу, как считает Джабаров, нужно, чтобы у них был враг.