Джабаров оценил слова главы Литвы о помощи НАТО в "сдерживании" России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что высказывания главы Литвы Гитанаса Науседы о том, что размещение войск НАТО в Литве и в Балтийском регионе является "сильным сдерживающим фактором для России", "немножко смешно слышать".
"Это опять расчет на старшего брата в лице НАТО", — пояснил сенатор.
По его мнению, подобные заявления говорят о том, что многие европейские политики не понимают масштаб угрозы, которую они могут сами на себя навлечь. Он считает, что в случае конфликта с Россией они будут первыми мишенями для возможного ответного удара, так как на их территории находятся войска НАТО или ракетные установки или аэродромы. Сенатор подчеркнул, что подобные заявления со стороны главы Литвы являются попытками сформировать врага, без чего идея существования НАТО "становится непонятной и иллюзорной". Североатлантическому альянсу, как считает Джабаров, нужно, чтобы у них был враг.
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"Литовцы и отрабатывают этот заказ", — подытожил он.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что США и другие страны НАТО помогают стране "сдерживать" Россию. Он отметил, что географическое и геополитическое положение страны требуют максимального использования ресурсов. Он также отметил важность постоянного обучения и участия в совместных маневрах ВС Литвы и НАТО.