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Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии
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РИА Новости

Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии

11:53 15.02.2020 (обновлено: 11:55 15.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Германию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Германию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Ранее оба министра приняли участие в рабочем завтраке с представителями деловых кругов двух стран.
Перед началом встречи Лавров и Маас поприветствовали друг друга, после чего общение продолжилось без прессы.
Накануне Маас, выступая на конференции, сообщил, что на встречах в Мюнхене со своими коллегами из России, Франции и Украины будет обсуждать дальнейшие шаги для подготовки встречи в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Берлине
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Мюнхенская конференция по безопасностиХайко МаасСергей ЛавровМИД ГерманииМюнхенВ мире
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