Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Ранее оба министра приняли участие в рабочем завтраке с представителями деловых кругов двух стран.
Перед началом встречи Лавров и Маас поприветствовали друг друга, после чего общение продолжилось без прессы.
Накануне Маас, выступая на конференции, сообщил, что на встречах в Мюнхене со своими коллегами из России, Франции и Украины будет обсуждать дальнейшие шаги для подготовки встречи в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе.
11 января, 00:20Межгосударственные отношения России и Германии