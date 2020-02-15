Лавров в Мюнхене проводит переговоры главой МИД Германии

Перед началом встречи Лавров и Маас поприветствовали друг друга, после чего общение продолжилось без прессы.

Накануне Маас, выступая на конференции, сообщил, что на встречах в Мюнхене со своими коллегами из России, Франции и Украины будет обсуждать дальнейшие шаги для подготовки встречи в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе.