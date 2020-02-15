Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене

На встрече присутствовали порядка 40 бизнесменов, которые поприветствовали министров, после чего мероприятие продолжилось в закрытом от прессы формате.

Позже в субботу Лавров проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД ФРГ, Японии и Китая, а также выступит на Мюнхенской конференции.