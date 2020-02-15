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Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
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РИА Новости

Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене

11:45 15.02.2020 (обновлено: 11:54 15.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Германию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Германию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приняли участие в рабочем завтраке с представителями российских и немецких деловых кругов.
Мероприятие традиционно проходит "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
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На встрече присутствовали порядка 40 бизнесменов, которые поприветствовали министров, после чего мероприятие продолжилось в закрытом от прессы формате.
Позже в субботу Лавров проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД ФРГ, Японии и Китая, а также выступит на Мюнхенской конференции.
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Хайко МаасСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиГерманияРоссияВ мире
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