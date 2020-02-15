Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Любые попытки дистанцироваться от США угрожали бы единству Европы, заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Любая попытка дистанцировать Европу от США не только ослабит трансатлантический союз..., она ставит под угрозу единство Европы", - заявил генсек, добавив, что не верит "в Европу и США по отдельности, а только в Европу и США сообща".
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы.
В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
Вчера, 11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана