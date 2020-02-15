НАТО не намерена уходить из Афганистана

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. НАТО пока не собирается уходить из Афганистана, но может рассмотреть изменение численности своего контингента, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не уходим из Афганистана, но готовы изменить число войск, если талибы покажут готовность прекратить насилие и пойти на компромиссы", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.