Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет лучших отношений с Россией, хотя и соперничает с ней.
"Мы конкурируем с более уверенной в себе Россией, которая хочет вернуться к миру со сферами влияния", - заявил он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом он подчеркнул, что "все союзники по НАТО привержены диалогу с Россией". "Мы по-прежнему хотим лучших отношений с нашим самым крупным соседом", - добавил он.
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