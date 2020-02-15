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Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
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РИА Новости

Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией

11:35 15.02.2020 (обновлено: 11:49 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мюнхенская конференция по безопасности
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет лучших отношений с Россией, хотя и соперничает с ней.
"Мы конкурируем с более уверенной в себе Россией, которая хочет вернуться к миру со сферами влияния", - заявил он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом он подчеркнул, что "все союзники по НАТО привержены диалогу с Россией". "Мы по-прежнему хотим лучших отношений с нашим самым крупным соседом", - добавил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
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