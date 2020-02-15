Немецкие врачи рассказали, чем питаются, чтобы быть здоровыми

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Немецкие врачи разных специальностей с беседе с порталом "Focus" рассказали, как они питаются.
Антония Бейтцен Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге ежедневно употребляет овощи, фрукты, а также цельнозерновые продукты, несмотря на то что она много времени проводит в клинике. Онколог порекомендовала соблюдать сбалансированную диету с высоким содержанием клетчатки для профилактики рака. Красное мясо, по словам врача, стоит употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. Бейтцен посоветовала отказаться от сладких напитков, заменив их на воду и несладкий чай. Так, по словам онколога, можно предотвратить не только рак, но и ожирение и диабет.
Офтальмолог Карстен Дучке из Баден-Вюртемберга также старается ежедневно употреблять свежие овощи и фрукты. Кроме того, он напомнил о важности антиоксидантов, оказывающих положительное влияние на глаза.
Спортивный врач и хирург из спортивно-ортопедической клиники в Кельне Оливер Тобольски старается употреблять большое количество воды. Кроме того, на завтрак он ест орехи макадамия, богатые белком, а также омега-3 и омега-6. На обед он предпочитает салат с индейкой. На ужин он может съесть макароны, однако они должны быть цельнозерновыми.
Член ассоциации немецких дерматологов Йенс Тесманн в беседе с порталом напомнил о важности употребления не менее полутора литров воды в день, что необходимо для кожи. Для того, чтобы поддерживать ее в здоровом состоянии, врач рекомендовал есть меньше мяса, в особенности свинину, которая может провоцировать воспаления. Также он посоветовал снизить потребление продуктов, содержащих сахар. Для здоровой кожи, по словам дерматолога, важно, чтобы организм получал антиоксиданты. В особенности он выделил витамин C, содержащийся в цитрусовых, киви и перце, а также витамин E. Цинк, по его словам, также важен для здоровья кожи. Тесманн напомнил, что цинк содержится в овсянке и постном мясе.
Кардиолог из клиники в Мюнхенском Университете Катарина Бергманн старается применять принцип "чистого питания", то есть употреблять продукты без искусственных добавок, а также малообработанные. Бергманн старается использовать мало соли или сахара во время приготовления еды. Она посоветовала продукты, содержащие жирные кислоты омега-3, которые важны для сердца и кровеносных сосудов.