В Волгограде школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона

ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик из Волгограда получил ожоги от загоревшегося сотового телефона, с травмами кистей он попал в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу в больницу Волгограда с ожогами кистей поступил 11-летний мальчик. Полицейские выяснили, что утром того же дня ребенок положил сотовый телефон в карман, а через некоторое время он почувствовал, что карман нагревается.
"В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке мальчика", - сообщили в ГУМВД.
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