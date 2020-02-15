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В Волгограде школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона
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РИА Новости

В Волгограде школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона

09:28 15.02.2020
12380
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Константин Родиков
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Смартфон. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик из Волгограда получил ожоги от загоревшегося сотового телефона, с травмами кистей он попал в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу в больницу Волгограда с ожогами кистей поступил 11-летний мальчик. Полицейские выяснили, что утром того же дня ребенок положил сотовый телефон в карман, а через некоторое время он почувствовал, что карман нагревается.
"В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке мальчика", - сообщили в ГУМВД.
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Naum Vygodsky
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