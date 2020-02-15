В Казахстане 26 человек госпитализировали после ДТП с автобусом

АЛМА-АТА, 15 фев – РИА Новости. Двадцать шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и такси в Актобе (адмцентр Актюбинской области Казахстана, на западе страны), сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным полиции, авария произошла утром в субботу. На перекрестке двух улиц столкнулись легковая автомашина, принадлежащая службе такси, и автобус ПАЗ, который в результате столкновения опрокинулся.
"В результате ДТП 26 пассажиров автобуса (19 женщин и 7 мужчин) доставлены в больницу скорой медицинской помощи Актобе", - говорится в сообщении.
По факту ДТП начато расследование.
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