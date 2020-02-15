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В Петербурге ликвидировали пожар в производственном здании
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РИА Новости

В Петербурге ликвидировали пожар в производственном здании

08:18 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ликвидирован пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России по пожару в Петербурге.
"Погибших и пострадавших нет. В 07.24 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС РФ сообщили о пожаре по адресу Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, 134. Сообщение о нем поступило в 1.57 субботы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Городской главк МЧС сообщил о ликвидации открытого горения в 4.40.
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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