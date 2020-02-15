В Петербурге ликвидировали пожар в производственном здании

"Погибших и пострадавших нет. В 07.24 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ сообщили о пожаре по адресу Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, 134. Сообщение о нем поступило в 1.57 субботы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Городской главк МЧС сообщил о ликвидации открытого горения в 4.40.