В Петербурге ликвидировали пожар в производственном здании

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ликвидирован пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России по пожару в Петербурге.
"Погибших и пострадавших нет. В 07.24 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС РФ сообщили о пожаре по адресу Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, 134. Сообщение о нем поступило в 1.57 субботы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Городской главк МЧС сообщил о ликвидации открытого горения в 4.40.