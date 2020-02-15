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2020-02-15T07:36+0300
https://ria.ru/20200215/1564810204.html
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564666934_0:322:3067:2047_1036x0_80_0_0_b9909e657fc41a75007152022b238965.jpg
РИА Новости

На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

07:36 15.02.2020
14201
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкАвтомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана, вывезенные за пределы села Сортобе
АЛМА-АТА, 15 фев – РИА Новости. В массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана (на юге республики), произошедших 7-8 февраля, пострадали 185 человек, сообщила пресс-служба администрации региона.
Ранее Минздрав Казахстана сообщал, что во время беспорядков пострадали более 170 человек.
Последствия массовых беспорядков на юге Казахстана
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

Этнические дунгане проходят через границу из Казахстана в Кыргызстан около города Токмак в 60 км от Бишкека
1 из 12

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AP Photo / Vladimir Voronin

В драке приняли участие около тысячи человек.

Казахстанский ОМОН блокирует дорогу после конфликта в Масанчи, недалеко от границы с Казахстаном
2 из 12

В драке приняли участие около тысячи человек.

© AP Photo / Vladimir Voronin
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Конфликт был локализован усилиями полиции.

Сгоревшая машина в селе Блас-Батыр, в 250 км от Алматы, где прошли бесполрядки
3 из 12

Конфликт был локализован усилиями полиции.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

Здания, которые были сожжены во время серии столкновений в селе Масанчи в южной Жамбылской области, Казахстан, 8 февраля 2020
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev
© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Сгоревший дом после недавней серии столкновений в селе в южной Жамбылской области, Казахстан, 8 февраля 2020
5 из 12

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

Полиция стоит вдоль дороги у села Масанчи в 250 км от Алматы
6 из 12

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

Этнический дунганец осматривает сгоревший дом в селе Блас-Батыр в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
7 из 12

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

Этнические дунгане собираются пересекать границу из Казахстана в Кыргызстан около города Токмак, примерно в 60 км от Бишкека
8 из 12

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

Сгоревшие машины на улице в селе Блас-Батыр в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
9 из 12

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

Полицейские идут по дороге возле села Масанчи в 250 км от Алматы 8 февраля 2020
10 из 12

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

Молодежь проходит мимо сгоревшего здания в селе Масанчи в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
11 из 12

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© Sputnik / Тимур Батыршин

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев, аким области Аскар Мырзахметов и первый зампредседателя АНК Жансеит Туймебаев присутствуют на похоронах в селе Масанчи
12 из 12

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

© Sputnik / Тимур Батыршин
1 из 12

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
2 из 12

В драке приняли участие около тысячи человек.

© AP Photo / Vladimir Voronin
3 из 12

Конфликт был локализован усилиями полиции.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev
5 из 12

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye
6 из 12

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
7 из 12

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
8 из 12

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
9 из 12

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
10 из 12

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
11 из 12

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
12 из 12

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

© Sputnik / Тимур Батыршин
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. По последним данным, погибли 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.
"По данным областного штаба (по ликвидации последствий ЧС - ред.), пострадали 185 граждан…. Сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта", - говорится в сообщении областной администрации.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
11 февраля, 15:44
Назарбаев поручил наказать виновных в беспорядках на юге Казахстана
В работе по очистке сел задействованы 250 человек и 53 единицы техники, вывезено 680 тонн строительного мусора. Для восстановления утраченных гражданами документов создан мобильный центр обслуживания населения, который расположен в здании администрации Сортобинского сельского округа. Выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество, 8 свидетельств о браке, один паспорт.
Согласно сообщению, 778 пострадавшим семьям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости в объеме 57,2 тонны.
"В районе сохраняется стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка", - заключается в пресс-релизе.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
10 февраля, 16:49
Токаев снял с должности главу области, в которой прошли беспорядки
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