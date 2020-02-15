На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

"По данным областного штаба (по ликвидации последствий ЧС - ред.), пострадали 185 граждан…. Сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта", - говорится в сообщении областной администрации.

В работе по очистке сел задействованы 250 человек и 53 единицы техники, вывезено 680 тонн строительного мусора. Для восстановления утраченных гражданами документов создан мобильный центр обслуживания населения, который расположен в здании администрации Сортобинского сельского округа. Выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество, 8 свидетельств о браке, один паспорт.