В Брюсселе ежегодное шоу света посвятили проблемам экологии

БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Шоу света Вright Brussels в Шоу света Вright Brussels в бельгийской столице, которое проходит с 13 по 16 февраля, соберет в этом году десятки тысяч туристов, говорится в сообщении организаторов.

Власти совместно с местными жителями разработали девятикилометровый маршрут по исторической части горда с посещением более десяти экспонатов.

При этом некоторые из инсталляций, по замыслу организаторов, должны заставить людей задуматься о проблемах современного мира.

На Grand-Place - центральной площади Брюсселя - можно полюбоваться меняющейся подсветкой самых живописных строений города.

На улице Marche aux poulets робот пишет люминесцентными "чернилами" поэмы на асфальте, а парящий в воздухе призрак "последнего кита" символизирует угрозу биологическому разнообразию планеты.

На площади Saint-Catrine робот, закрытый в пластиковой прозрачной полусфере, как животное в клетке, пытается бросаться на окружающих.

Передвигаться между объектами шоу можно только пешком или на велосипедах.