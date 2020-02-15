В Брюсселе ежегодное шоу света посвятили проблемам экологии

БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Шоу света Вright Brussels в бельгийской столице, которое проходит с 13 по 16 февраля, соберет в этом году десятки тысяч туристов, говорится в сообщении организаторов.
Власти совместно с местными жителями разработали девятикилометровый маршрут по исторической части горда с посещением более десяти экспонатов.
При этом некоторые из инсталляций, по замыслу организаторов, должны заставить людей задуматься о проблемах современного мира.
На Grand-Place - центральной площади Брюсселя - можно полюбоваться меняющейся подсветкой самых живописных строений города.
На улице Marche aux poulets робот пишет люминесцентными "чернилами" поэмы на асфальте, а парящий в воздухе призрак "последнего кита" символизирует угрозу биологическому разнообразию планеты.
На площади Saint-Catrine робот, закрытый в пластиковой прозрачной полусфере, как животное в клетке, пытается бросаться на окружающих.
Передвигаться между объектами шоу можно только пешком или на велосипедах.
В 2019 году брюссельское шоу света посетили около 200 тысяч туристов. В этом году организаторы расшили площадь проведения мероприятия, надеясь на еще больший наплыв гостей.
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