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"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
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РИА Новости

"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза

06:45 15.02.2020 (обновлено: 11:51 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лондон согласится принять предложение Владимира Путина провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН в случае, если на такую встречу будет готов пойти Вашингтон. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российских госструктурах.
C предложением провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании Путин выступил на пятом Всемирном форуме памяти холокоста. Он заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
По словам собеседников СМИ, слабым звеном считается Великобритания, которая, наряду с США, пока не выразила отношения к российской инициативе. Отмечается, что ключевую роль в принятии решения играют Соединенные Штаты, а Британия с высокой долей вероятности поддержит их мнение.
Китай, со своей стороны, поддержал предложение российского президента.
Здание Министерства иностранных дел России
11 февраля, 18:54
В МИД рассказали о возможных сроках проведения саммита СБ ООН
В поддержку идеи Путина выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который также выразил согласие с российским лидером в том, что пять стран — основательниц ООН несут особую ответственность за ситуацию в мире.
Как сообщил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, всемирная организация приветствует любые усилия, направленные на проведение дискуссий между представителями пятерки постоянных членов Совета Безопасности.
Владимир Константинов
13 февраля, 11:38
В Крыму оценили перспективы встречи глав стран СБ ООН на полуострове
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ФранцияРоссияЭммануэль МакронФархан ХакСовет Безопасности ООНВладимир ПутинВеликобританияЛондонКитайООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Смешное предложение РФ недоговоррспособно оно договаривается чтобы"всех обмануть" и ведёт переговоры ради переговоров
15 февраля, 07:32
Александр Ххххх
1000134
Для такой встречи сегодня ни у Британии, ни у США нет никаких оснований. Если встречаться. то только на уровне семёрки с приглашением КНР и РФ.
15 февраля, 07:06
николай агнин
1000020
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