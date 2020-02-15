"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лондон согласится принять предложение Владимира Путина провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН в случае, если на такую встречу будет готов пойти Вашингтон. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российских госструктурах.
C предложением провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании Путин выступил на пятом Всемирном форуме памяти холокоста. Он заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
По словам собеседников СМИ, слабым звеном считается Великобритания, которая, наряду с США, пока не выразила отношения к российской инициативе. Отмечается, что ключевую роль в принятии решения играют Соединенные Штаты, а Британия с высокой долей вероятности поддержит их мнение.
Китай, со своей стороны, поддержал предложение российского президента.
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В поддержку идеи Путина выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, который также выразил согласие с российским лидером в том, что пять стран — основательниц ООН несут особую ответственность за ситуацию в мире.
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