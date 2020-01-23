В ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза

Российский президент в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".