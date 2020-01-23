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В ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза
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РИА Новости

В ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза

22:36 23.01.2020
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 23 янв – РИА Новости. ООН приветствует любые усилия, направленные на проведение дискуссий между представителями стран "пятерки" Совета Безопасности, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина.
Российский президент в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Позже, выступая в Иерусалиме, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласен с Путиным, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность за ситуацию в мире, и поддержал идею о встрече.
"ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами (организации-ред.). Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются", - сказал Хак.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Вчера, 22:09
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Совет Безопасности ООНВладимир ПутинООНВ мире
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