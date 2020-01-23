Путин предложил Совбезу ООН провести общее мероприятие по безопасности

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Разобщенность в современном мире может привести к страшным последствиям, пять постоянных членов СБ ООН могли бы провести совместное мероприятие по безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что такая встреча сыграла бы огромную роль в поисках коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы.
"Нужно быть бдительными и не упустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации", - сказал Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.
Он предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании".
"В любой стране, в любой точке мира, где будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки", - добавил Путин.
Проведение такой встречи именно в 2020 году он назвал важным и символичным в связи с юбилейной датой - 75-летием окончания Второй мировой войны и основания ООН. Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора и в создание системы послевоенного мироустройства, по его словам, сыграл бы огромную роль в "поисках коллективных ответов на современные вызовы и угрозы" и продемонстрировал бы их общую верность духу союзничества и исторической памяти.
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста организуется совместно на паритетных началах мемориалом "Яд Вашем", президентом Государства Израиль и фондом "Всемирный форум памяти Холокоста".
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых проходит в иерусалимском музее "Яд Вашем", приглашены делегации из десятков стран мира.