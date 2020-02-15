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Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
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РИА Новости

Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора

06:27 15.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкМост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
Мост через Амур из России в Китай в Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 фев - РИА Новости. Три временных транспортных коридора организуют на следующей неделе на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР), сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
"По согласованию с китайской стороной на следующей неделе временный пассажирский коридор будет открыт в понедельник, 17 февраля, в среду, 19 февраля и пятницу, 21 февраля",- говорится в сообщении.
Коридор будет действовать с 14.00 (08.00 мск), а последние автобусы с территории России и Китая отправятся в 16.30 по амурскому времени (10.30 мск).
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Все прибывшие из КНР пройдут двойной тепловизионный контроль, сдадут анализы, им предстоит двухнедельный домашний карантин.
Временные транспортные коридоры организованы на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019 - nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1523 человека, в их числе два иностранца, выздоровели более 8 тысяч, число подтвержденных случаев заражения превысило 66 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаДальний ВостокАмурская областьКитайУханьОбщество
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