В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожарные в Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании, сообщается на сайте городского главка МЧС.
Ранее в МЧС РФ сообщили о пожаре по адресу Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, 134. Сообщение о нем поступило в 1.57 субботы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Городской главк МЧС сообщил о локализации пожара в 3.40.
"В 4.40 открытое горение ликвидировано, отказ №1 БИС, работа по №1", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших не поступало.
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