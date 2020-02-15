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В посольстве России в Канаде прокомментировали дело о геноциде в Ейске
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РИА Новости

В посольстве России в Канаде прокомментировали дело о геноциде в Ейске

05:15 15.02.2020 (обновлено: 07:31 15.02.2020)
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© Фото : SimonPЗдание посольства России в Канаде
Здание посольства России в Канаде
© Фото : SimonP
Здание посольства России в Канаде. Архивное фото
ТОРОНТО, 15 фев — РИА Новости. Избежавшие правосудия нацистские преступники должны быть привлечены к ответственности вне зависимости от обстоятельств, заявил РИА Новости представитель российского посольства в Канаде.
Ранее Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера — бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году. По данным следствия, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры.
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"Позиция России хорошо известна: нацистские военные преступники и нацистские коллаборационисты, включая тех, кто нашел убежище в Канаде, чтобы избежать правосудия, должны быть наказаны вне зависимости от возраста за зверства, которые они совершили и к которым были причастны. Нацистские преступления не имеют срока давности", — заявил собеседник агентства.
СК России обратился в Канаду после того, как РИА Новости минувшей осенью опубликовало архивные документы о казни зондеркомандой СС 214 детдомовцев в Ейске в 1942 году. Оберлендер — этнический немец, родившийся на Украине — утверждает, что не причастен к преступлениям против мирных людей.
Пока минюст Канады официально не подтверждал и не опровергал факт получения запроса СК, сославшись на договор о взаимной правовой помощи, согласно которому подобные запросы носят конфиденциальный характер.
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Гельмут ОберлендерБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)КанадаЕйскРоссияВ мире
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