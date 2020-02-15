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2020-02-15T05:04+0300
https://ria.ru/20200215/1564809107.html
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
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РИА Новости

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

05:04 15.02.2020
6210
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет двигателя РД-180
Макет двигателя РД-180
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макет двигателя РД-180. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США не смогут найти замену российским ракетным двигателям РД-180 по меньшей мере до 2030 года, считают аналитики американского конгресса. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад аналитиков для законодательного органа.
"Даже в случае плавного и осуществленного точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям вполне вероятно, что показатели результативности и надежности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года", — цитирует телеканал содержание документа.
В докладе также подчеркивается, что поиск альтернативы для этих двигателей в Соединенных Штатах начался еще в 2015 году, после ответных реакций Москвы на антироссийские санкции Вашингтона в связи с ситуацией на Украине.
РД-180 используются в составе американских ракет-носителей семейства Atlas. Аналитики отмечают, что ракеты, оснащенные российскими двигателями, используются для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".
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Ранее журнал National Interest писал, что ВВС США по закону будут обязаны отказаться от использования РД-180, однако, по прогнозам издания, этого не произойдет как минимум до 2024 года.
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РД-180ВВС СШАКонгресс СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Из-за нескольких десятков миллионов сами на себя точим нож!!!😡😡😡
15 февраля, 07:32
Alex Capilat
1710007
Россия является врагом, который поставляет двигатели для ракет запускающих спутники следящих за Россией врагом!
15 февраля, 06:32
Денис М
1150001
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