В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США не смогут найти замену российским ракетным двигателям РД-180 по меньшей мере до 2030 года, считают аналитики американского конгресса. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад аналитиков для законодательного органа.

"Даже в случае плавного и осуществленного точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям вполне вероятно, что показатели результативности и надежности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года", — цитирует телеканал содержание документа.

В докладе также подчеркивается, что поиск альтернативы для этих двигателей в Соединенных Штатах начался еще в 2015 году, после ответных реакций Москвы на антироссийские санкции Вашингтона в связи с ситуацией на Украине.

РД-180 используются в составе американских ракет-носителей семейства Atlas. Аналитики отмечают, что ракеты, оснащенные российскими двигателями, используются для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".