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РИА Новости

США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI

04:37 05.11.2019 (обновлено: 05:03 05.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180 на НПО "Энергомаш"
Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ракетный двигатель РД-180 на НПО "Энергомаш". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США за последние годы вводили различные ограничительные меры против Москвы, однако им до сих пор не удалось избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей РД-180, пишет National Interest.
Отмечается, что космос представляет особую важность для американских военных, разведки и экономики страны, тем не менее большинство жителей Соединенных Штатов и не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные, с точки зрения национальной безопасности, объекты с помощью ракет, оснащенных российскими двигателями.
Однако к 31 декабря 2022 года ВВС США по закону будут обязаны прекратить пользоваться РД-180. Как пишет журнал, конгресс мудро поступил, решив заменить их американскими аналогами, чтобы избавиться от "опасной зависимости от неприятеля".
При этом, по информации издания, уже идет отбор двух поставщиков ракет-носителей американской сборки, однако это очень важное решение, поскольку оно повлияет на национальную безопасность и на космические запуски. Предполагается, что Соединенные Штаты продолжат использовать российские двигатели по крайней мере до 2024 года и даже дольше. Так, в закон могут ввести понятие "альтернативный носитель", если американский не будет готов к 2022 году, а единственной альтернативой являются именно двигатели российского производства.
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
1 сентября, 03:03РИА Новости
"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей
Издание подчеркивает, что Вашингтону не следует допускать отсрочки, поскольку дальнейшее промедление якобы усиливает позиции Москвы и подрывает национальную безопасность США.
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РД-180ВВС СШАКосмос - РИА НаукаРоссияСШАВ мире
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