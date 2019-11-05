США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI

Отмечается, что космос представляет особую важность для американских военных, разведки и экономики страны, тем не менее большинство жителей Соединенных Штатов и не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные, с точки зрения национальной безопасности, объекты с помощью ракет, оснащенных российскими двигателями.

Однако к 31 декабря 2022 года ВВС США по закону будут обязаны прекратить пользоваться РД-180. Как пишет журнал, конгресс мудро поступил, решив заменить их американскими аналогами, чтобы избавиться от "опасной зависимости от неприятеля".

При этом, по информации издания, уже идет отбор двух поставщиков ракет-носителей американской сборки, однако это очень важное решение, поскольку оно повлияет на национальную безопасность и на космические запуски. Предполагается, что Соединенные Штаты продолжат использовать российские двигатели по крайней мере до 2024 года и даже дольше. Так, в закон могут ввести понятие "альтернативный носитель", если американский не будет готов к 2022 году, а единственной альтернативой являются именно двигатели российского производства.