В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Производственное здание загорелось в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, в 01.57 субботы поступило сообщение о пожаре по адресу Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, 134.
"По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение на первом, втором этаже и кровле в производственном здании (предположительно со станками по изготовлению резинотехнических изделий) на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сведений о пострадавших нет. Пожару присвоен второй номер сложности. На месте пожара работают 9 единиц техники и 36 человек личного состава.
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