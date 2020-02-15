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ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей
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РИА Новости

ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей

04:10 15.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель в аптеке
Посетитель в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетитель в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Группа депутатов от ЛДПР подготовила законопроект о маркировке изображением дорожного знака "движение запрещено" инструкции к лекарствам, которые нельзя употреблять при управлении транспортным средством, сообщил РИА Новости соавтор инициативы замглавы фракции Ярослав Нилов.
Соответствующие изменения предлагается внести в 46-ю статью закона "Об обращении лекарственных средств". Среди авторов инициативы – вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Андрей Свинцов.
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Как добавил Нилов, также в инструкции предлагается размещать данные о том, через какое время после приема лекарства водитель сможет сесть за руль.
"В инструкции либо в цветном, либо в черно-белом формате будет изображен знак "проезд запрещен", чтобы предостеречь водителя от употребления этого лекарства за рулем. Кроме того, после консультаций с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым мы решили законодательно закрепить норму о размещении информации о том, после какого времени в зависимости от массы тела можно безопасно управлять транспортным средством, чтобы не понести административное наказание, не лишиться прав на управление транспортным средством, чтобы не наступили серьезные уголовные последствия", - рассказал депутат.
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Согласно пояснительной записке к документу (текст есть в распоряжении РИА Новости), ряд распространенных лекарств содержат такие вещества, как фенобарбитал и кодеин. Согласно постановлению правительства, первое относится к психотропным веществам, оборот которых в России ограничен, а второе – к наркотическим, и его оборот тоже ограничен на территории РФ.
"Но в инструкции по применению… лекарственных средств либо вовсе не написано предупреждение о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо просто скромно указано (например, в "Корвалоле" и "Валокордине"), что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты считают, что запрещающий дорожный знак на инструкции к лекарствам, содержащим наркотические или психотропные вещества, а также вызывающие ухудшение реакции или внимания у автомобилистов, позволит обратить внимание водителей на необходимость воздержаться от управления автомобилем в период действия такого препарата. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
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Игорь ЛебедевАндрей СвинцовЯрослав НиловЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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