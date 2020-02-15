ЛДПР предлагает маркировать лекарства, запрещенные для водителей

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Группа депутатов от Группа депутатов от ЛДПР подготовила законопроект о маркировке изображением дорожного знака "движение запрещено" инструкции к лекарствам, которые нельзя употреблять при управлении транспортным средством, сообщил РИА Новости соавтор инициативы замглавы фракции Ярослав Нилов

Соответствующие изменения предлагается внести в 46-ю статью закона "Об обращении лекарственных средств". Среди авторов инициативы – вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев , депутаты Борис Пайкин и Андрей Свинцов.

Как добавил Нилов, также в инструкции предлагается размещать данные о том, через какое время после приема лекарства водитель сможет сесть за руль.

"В инструкции либо в цветном, либо в черно-белом формате будет изображен знак "проезд запрещен", чтобы предостеречь водителя от употребления этого лекарства за рулем. Кроме того, после консультаций с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым мы решили законодательно закрепить норму о размещении информации о том, после какого времени в зависимости от массы тела можно безопасно управлять транспортным средством, чтобы не понести административное наказание, не лишиться прав на управление транспортным средством, чтобы не наступили серьезные уголовные последствия", - рассказал депутат.

Согласно пояснительной записке к документу (текст есть в распоряжении РИА Новости), ряд распространенных лекарств содержат такие вещества, как фенобарбитал и кодеин. Согласно постановлению правительства, первое относится к психотропным веществам, оборот которых в России ограничен, а второе – к наркотическим, и его оборот тоже ограничен на территории РФ.

"Но в инструкции по применению… лекарственных средств либо вовсе не написано предупреждение о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо просто скромно указано (например, в "Корвалоле" и "Валокордине"), что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.