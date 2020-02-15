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2020-02-15T10:40+0300
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В РАН объявили о завершении зимы в Москве
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РИА Новости

В РАН объявили о завершении зимы в Москве

04:10 15.02.2020 (обновлено: 10:40 15.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк Москва-река и дом на Котельнической набережной в Москве
 Москва-река и дом на Котельнической набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".

"Я думаю, что морозов уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода — и все начинает таять", — сказал он.

По мнению ученого, одной из причин теплой зимы стало североатлантическое колебание.

"Сейчас индекс переноса с Северной Атлантики на континент атмосферного воздуха очень высокий. Такие колебания будут и были всегда. По прогнозам, этот положительный индекс североатлантического колебания продолжится до конца февраля", — заключил климатолог.

Семенов предполагает, что приход календарной весны в марте будет сопровождаться обилием тепла.
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Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, март на всей европейской территории России будет соответствовать климатической норме, но на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири и на Урале погода может оказаться несколько теплее.
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Людмила ПаршинаПогодаРеспублика КомиУралЗападная СибирьРеспублика БашкортостанГидрометцентрРоссийская академия наукФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Владимир СеменовМоскваКировская областьРоссияЗимаПермский крайОбщество
Популярные комментарии
Цитирую статью: "По его мнению, одной из причин теплой зимы является североатлантическое колебание." Ты-то небось и не слышал про такое =) Возьми и погугли, займись самообразованием. Лучше на английском, больше информации - North Atlantic oscillation. Заодно можешь погуглить Арктическое колебание (Arctic Oscillation). А то вам разные греты впаривают про глобальное потепление а вы ведётесь как дети.
15 февраля, 08:36
СССергей Смирнов
1300000
Привет от Греты. Скажите теперь, что этого не может быть потому, что этого не может быть никогда
15 февраля, 05:30
GGoldmakherv
1000011
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