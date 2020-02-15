В РАН объявили о завершении зимы в Москве

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".
"Я думаю, что морозов уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода — и все начинает таять", — сказал он.
По мнению ученого, одной из причин теплой зимы стало североатлантическое колебание.
"Сейчас индекс переноса с Северной Атлантики на континент атмосферного воздуха очень высокий. Такие колебания будут и были всегда. По прогнозам, этот положительный индекс североатлантического колебания продолжится до конца февраля", — заключил климатолог.
Семенов предполагает, что приход календарной весны в марте будет сопровождаться обилием тепла.
Вчера, 03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
Ранее синоптики предсказали раннюю весну в Европейской части России. По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, она может наступить уже через несколько недель.
Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, март на всей европейской территории России будет соответствовать климатической норме, но на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири и на Урале погода может оказаться несколько теплее.