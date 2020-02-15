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Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат
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РИА Новости

Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат

02:26 15.02.2020 (обновлено: 03:16 15.02.2020)
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© Flickr / Andrzej SkoczylasКолонна Победы в польском городе Старгард
Колонна Победы в польском городе Старгард
© Flickr / Andrzej Skoczylas
Колонна Победы в польском городе Старгард. Архивное фото
ЯЛТА, 15 фев — РИА Новости. Общественный активист, прапорщик запаса вооруженных сил Польши Ярослав Томчак рассказал о своей многолетней борьбе с властями за восстановление крупного военного кладбища в польском Старгарде, где покоятся останки советских военнопленных.
"В моем городе есть Международное военное кладбище, где, по первоначальным сведениям, похоронены 5 тысяч солдат. На основе базы данных "Мемориал" я обнаружил, что их не 5 тысяч, а 6,4 тысячи. В реестре кладбища указано семь героев Советского Союза. Мне удалось установить, что их 17. В тесном сотрудничестве Минобороны РФ, при посольстве в Варшаве мне удалось устроить процесс реставрации захоронений. В этом году могилы воинов Красной армии на Международном военном кладбище будут комплексно отреставрированы", — сказал Томчак на Международной конференции "Ялта 1945: Уроки истории".
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По его словам, в ходе корректировки фамилий воинов ему удалось в 2014 году обнаружить затерянное военное кладбище — Neuen Kriegsgefangenenfriedhof — Новое военное кладбище. "С 2014 года по 2018 год я вел ожесточенную борьбу с различными управлениями о сохранении этого Нового военного кладбища в общественном месте... Власти об этом кладбище ничего не знали и не интересовались вопросом получения дополнительной информации. Я не хотел думать, что причинами такого положения дел был политический контекст", — отметил он.
Он напомнил, что Красная армия была многонациональной. "На этом кладбище покоятся граждане одной страны, но не одной национальности. Здесь можно найти русских, белорусов, украинцев, грузин, татар, казахов и, конечно, поляков. Я не переставал бороться за то, чтобы в этом месте были проведены поисковые работы, чтобы проверить информацию, которую я написал про Новое военное кладбище. Это было очень тяжелое занятие, никто не хотел мне в этом помочь. Я писал и звонил кому только можно и кому нельзя — тоже", — рассказал Томчак.
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Активист "воевал" таким образом два года. В конце концов, нашлись деньги на проведение поисковых работ, где по его сведениям, была территория Нового военного кладбища. Утром 30 сентября 2016 года начались поисковые работы. После удаления мусора были найдены первые человеческие останки.
"При одном из скелетов был военный жетон, который принадлежал Золотореву Герасиму Степановичу. Оказалось, что я был прав... Я думал, что это конец проблем с делом Нового военного кладбища, и теперь все пойдет как надо. К сожалению, я ошибался. Чиновники не хотели придать этому участку статус военного кладбища. Я воевал дальше... И в мае 2018 года кладбищу был присужден статус военного", — сказал Томчак.
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Он уточнил, что, согласно статусу, на кладбище должна быть проведена полная эксгумация, идентификация, восстановление и построение памятников. "Но оказалось, что эксгумацию невозможно начать, потому что нет денег на уборку мусора и постройку забора. Но правда в том, что создаются искусственно проблемы... Значит восстановление этого кладбища будет идти очень медленно. Военнопленные уже 75 лет лежат в кустах и мусоре. Это неправильно. Они лишились жизней, чести, а родина забыла", — заключил активист.
Он добавил, что необходимо восстановить память о военных, вернуть им имена, честь и похоронить. "Это долг перед ними. Это самое большое военное кладбище красноармейцев, открытое после Второй мировой войны в этой части Европы. Уже с самого начала все замалчивается, как будто ничего не случилось, это неловко. Я упрямый, за это буду и далее воевать", — пояснил Томчак.
Международная конференция "Ялта 1945: Уроки истории" проходила 13-14 февраля в Ливадийском дворце, где собирались лидеры Советского союза, США и Британии.
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Красная армия (РККА)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаРоссияСССРВ мире
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