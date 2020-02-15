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Обозреватель "Новой газеты" обратится в СК из-за нападения в Грозном
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РИА Новости

Обозреватель "Новой газеты" обратится в СК из-за нападения в Грозном

01:44 15.02.2020
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© Фото : персональная страница Елены Милашиной на FacebookКорреспондент "Новой газеты" Елена Милашина
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина
© Фото : персональная страница Елены Милашиной на Facebook
Корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина обратится с заявлением в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом она сообщила РИА Новости.
Ранее "Новая газета" сообщила о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Марину Дубровину в холле и у входа в гостиницу в Грозном. Нападение якобы совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в здание. Сайт "Новой газеты" в пятницу опубликовал данные о том, что на редакционную почту пришло письмо с угрозами в адрес Милашиной.
"В понедельник мы подаем заявление в Следственный комитет. Потому что и нападение в Грозном, которое было 6 февраля, и угрозы, - это все связано с профессиональной деятельностью", - рассказала агентству Милашина.
Нападавшие в Грозном, как добавила Милашина, не скрывали своих лиц, происшествие было снято на видеокамеры, установленные в гостинице.
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"Мы рассчитываем на Следственный комитет... Это одно заявление, и 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов – ред.), и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – ред.) статьи Уголовного кодекса", - отметила Милашина.
Сайт "Новой газеты" уточняет, что почтовый адрес, с которого поступили угрозы Милашиной, был зарегистрирован в mail.ru на имя некой Анны Иконниковой.
Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента, сообщили ранее в УМВД по Грозному. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал к незамедлительному расследованию нападения на журналистку (уже после того, как полиция начала соответствующую проверку).
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал избиение Милашиной и Дубровиной в Грозном "своеобразной историей" и отметил, что сотрудники СЖР выясняют обстоятельства произошедшего. В Союзе также заявили, что возмущены нападением на журналистку. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал нападение спланированной провокацией против имиджа и властей республики.
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Чеченская республикаЕлена МилашинаНовая газетаСледственный комитет России (СК РФ)ГрозныйПроисшествия
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