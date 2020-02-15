Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида

"Там гигантское расстояние, он действительно неопасен. Рядовое событие. Для науки интересное, а в практическом плане неопасное", — сказал он.

Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они считаются потенциально опасными. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.