Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Приближающийся к Земле астероид неопасен, он пройдет на большой дистанции, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
Ранее сайт НАСА сообщил, что астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров пролетит вблизи Земли 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.
"Там гигантское расстояние, он действительно неопасен. Рядовое событие. Для науки интересное, а в практическом плане неопасное", — сказал он.
По словам Шустова, более 40 астероидов размером до 100 метров ежегодно пролетают мимо Земли на расстоянии ближе, чем Луна. "Такие события происходят практически каждую неделю. Все от размеров зависит, крупные реже, конечно, пролетают", — сказал он.
Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они считаются потенциально опасными. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.
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