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2020-01-25T04:13+0300
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Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
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РИА Новости

Астероид диаметром до одного километра летит к Земле

03:56 25.01.2020 (обновлено: 04:13 25.01.2020)
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© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли, сообщает НАСА.
По данным американского агентства, астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.
Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.
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Хочу стать космонавтомКосмосАстероидыКосмос - РИА НаукаНАСА
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