В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

ДОХА, 15 фев - РИА Новости. Правящие на севере Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" ( хуситы ) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.

"Силы ПВО с помощью усовершенствованной ракеты земля-воздух сбили военный самолет, принадлежащий вражеским силам, во время проведения ею вражеской атаки в небе над провинцией Эль-Джауф", - сообщил подконтрольному хуситам телеканалу "Аль-Масира" официальный представитель вооруженных сил хуситов.

Он предупредил противников группировки о необходимости просчитывать последствия использования воздушного пространства Йемена для авианалетов.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщения о возможной потере истребителя в Йемене.

Хуситы неоднократно сообщали о сбитых ими разведывательных беспилотниках коалиции в пограничных районах Саудовской Аравии, но почти за пять лет войны в Йемене военная авиация коалиции почти не понесла потерь.