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В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
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РИА Новости

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

00:47 15.02.2020
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© РИА Новости / Осама аль-Сабахи / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов
Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов
© РИА Новости / Осама аль-Сабахи
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов. Архивное фото
ДОХА, 15 фев - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.

"Силы ПВО с помощью усовершенствованной ракеты земля-воздух сбили военный самолет, принадлежащий вражеским силам, во время проведения ею вражеской атаки в небе над провинцией Эль-Джауф", - сообщил подконтрольному хуситам телеканалу "Аль-Масира" официальный представитель вооруженных сил хуситов.

Он предупредил противников группировки о необходимости просчитывать последствия использования воздушного пространства Йемена для авианалетов.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщения о возможной потере истребителя в Йемене.
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Хуситы неоднократно сообщали о сбитых ими разведывательных беспилотниках коалиции в пограничных районах Саудовской Аравии, но почти за пять лет войны в Йемене военная авиация коалиции почти не понесла потерь.
В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.
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Военная операция в ЙеменеАнсар АллаСаудовская АравияЙеменАденВ мире
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