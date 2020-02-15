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2020-02-15T00:54+0300
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Познер заявил об интересе США в "гораздо более слабой" России
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РИА Новости

Познер заявил об интересе США в "гораздо более слабой" России

00:54 15.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Журналист Владимир Познер рассказал, что в США сегодня "очень сильны антирусские настроения", и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

"Они (Соединенные Штаты. – Прим. ред.) не хотят делать никаких шагов, чтобы это изменить. На самом деле США предпочли бы увидеть Россию страной зависимой, гораздо более слабой", – считает журналист.

По его мнению, западные страны нарушили договоренность, которая была достигнута в прошлом, что привело к возникновению недоверия между Россией и Западом.

НАТО приняли несколько восточноевропейских государств. Хотя была договоренность, что они не двинутся ни на дюйм на восток: "Это мы обещаем. За это вы позволяете Германии воссоединиться, убираете Берлинскую стену". Всего взамен! Хотя мы могли тогда за это просить очень много", – отметил Познер.

Ранее журналист назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
Владимир Познер имеет гражданство трех стран – России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Соединенных Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
Телеведущий Владимир Познер
30 сентября 2019, 16:31
Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию
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МедиавойныНАТОВладимир ПознерФранцияГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Глядя на наших чиновников, с их семьями за рубежом с их недвижимостью за рубежом с их деньгами за рубежом, просто гордишься независимостью России. Если в понятии Познера сейчас независимость, то что тогда зависимость?
15 февраля, 01:16
БНБабушкин Негодник
21100148
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