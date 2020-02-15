Познер заявил об интересе США в "гораздо более слабой" России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Журналист Владимир Познер рассказал, что в США сегодня "очень сильны антирусские настроения", и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
"Они (Соединенные Штаты. – Прим. ред.) не хотят делать никаких шагов, чтобы это изменить. На самом деле США предпочли бы увидеть Россию страной зависимой, гораздо более слабой", – считает журналист.
По его мнению, западные страны нарушили договоренность, которая была достигнута в прошлом, что привело к возникновению недоверия между Россией и Западом.
Ранее журналист назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
Владимир Познер имеет гражданство трех стран – России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в Соединенных Штатах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
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