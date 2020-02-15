Познер заявил об интересе США в "гораздо более слабой" России

"В НАТО приняли несколько восточноевропейских государств. Хотя была договоренность, что они не двинутся ни на дюйм на восток: "Это мы обещаем. За это вы позволяете Германии воссоединиться, убираете Берлинскую стену". Всего взамен! Хотя мы могли тогда за это просить очень много", – отметил Познер.