"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Как стало известно, так Познер ответил на вопрос российской студентки, которая учится в Болонском институте в Италии. По словам девушки, в ходе беседы с местными студентами ей рассказали якобы о случаях каннибализма в России, жертвами которого были дети.
"В итальянских школах очень мало рассказывают о временах Муссолини. В американских – о геноциде индейцев, в турецких – об армянской резне 1915 года", – отметил Познер.
Он считает, что подобные стереотипы о России являются результатом ложной информации о стране в зарубежных СМИ.
"Насчет того, что в России едят детей, это злобное вранье. Что до стереотипов о русском народе, то это результат многолетнего старания итальянских СМИ, и это отвратительно", – отметил журналист.
Ранее Познер заявил, что в стране есть "много уродливого", однако признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.
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