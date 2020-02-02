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2020-02-02T03:54+0300
https://ria.ru/20200202/1564153702.html
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
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РИА Новости

"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России

03:54 02.02.2020
129450
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Как стало известно, так Познер ответил на вопрос российской студентки, которая учится в Болонском институте в Италии. По словам девушки, в ходе беседы с местными студентами ей рассказали якобы о случаях каннибализма в России, жертвами которого были дети.

"В итальянских школах очень мало рассказывают о временах Муссолини. В американских – о геноциде индейцев, в турецких – об армянской резне 1915 года", – отметил Познер.

Он считает, что подобные стереотипы о России являются результатом ложной информации о стране в зарубежных СМИ.

"Насчет того, что в России едят детей, это злобное вранье. Что до стереотипов о русском народе, то это результат многолетнего старания итальянских СМИ, и это отвратительно", – отметил журналист.

Ранее Познер заявил, что в стране есть "много уродливого", однако признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран – России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
Телеведущий Владимир Познер
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Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию
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МедиавойныВладимир ПознерРоссияИталияСШАОбществоВ мире
Популярные комментарии
А сколько вранья в России о других странах, Китай например. Пенсии в Китае есть у всех как и в России, в Китае нет "мертвых городов", единицы, а не весь Китай ест все подряд и т.д. Есть над чем задуматься в России
2 февраля, 04:08
Павел Пирогов
373611135
вот в Китае возле каждого роддома построены дорогие рестораны, после аборта ничего не пропадает даром
2 февраля, 04:17
ODOR SCROTUM
103281598
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