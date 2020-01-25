Познер рассказал, как видит Россию со стороны

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Так журналист высказался в ответ на вопрос о том, как страна выглядит на фоне государств, в которых он побывал со съемками фильмов.
"Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург..." — отметил Познер.
Тем не менее он признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран - России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
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