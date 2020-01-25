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2020-01-25T11:25+0300
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Познер рассказал, как видит Россию со стороны
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РИА Новости

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

05:04 25.01.2020 (обновлено: 11:25 25.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Владимир Познер. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Так журналист высказался в ответ на вопрос о том, как страна выглядит на фоне государств, в которых он побывал со съемками фильмов.
"Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург..." — отметил Познер.
Тем не менее он признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран - России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
Телеведущий Владимир Познер
30 сентября 2019, 16:31
Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию
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Владимир Познер
Популярные комментарии
Если Владимир покинет пределы страны, то уродливого станет меньше.
25 января, 06:28
Александра
178820031
Да размеры России -это её величие и сила и в то же время это её ярмо и тормоз. Надо все зауралье переселить в европейскую часть, оставить там только вахтовые городки и военных. Представьте сколько ресурсов надо что бы благоустроить все города и городки за Уралом. Хотя народ сам решит и без правителей где ему лучше, Приморье народ покидает уже не сотнями а тысячами. А все потому что цены как в Москве а то и выше, а зарплаты 25к попробуйте пожить на них..
25 января, 05:31
Иван Чай
39031596
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