Познер рассказал, как видит Россию со стороны

Так журналист высказался в ответ на вопрос о том, как страна выглядит на фоне государств, в которых он побывал со съемками фильмов.

"Есть города, промышленные, например, на Урале , это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург..." — отметил Познер.

Тем не менее он признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.