На Украине готовят карантинные объекты для эвакуированных из Уханя

"Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры. Сейчас есть три-четыре объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов", - заявил Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.