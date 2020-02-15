На Украине готовят карантинные объекты для эвакуированных из Уханя

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правительство Украины готовит около четырех объектов, где будут проходить карантин из-за коронавируса эвакуированные из Уханя граждане страны, заявил в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.
Ранее на сайте посольства Украины в Китае сообщалось, что спецборт с гражданами Украины будет отправлен в Киев 11 февраля. Позже посольство исправило сообщение, убрав из него дату эвакуации. В пятницу министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что спецборт из Китая с гражданами Украины, у которых нет симптомов заболевания прибудет в Киев 18 февраля.
"Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры. Сейчас есть три-четыре объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов", - заявил Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
По его словам, правительство очень серьезно относится к тому, чтобы не допустить ни одного случая заболевания коронавирусом в стране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.