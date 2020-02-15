Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила даты музыкального тура по Германии с шоу Sold Out.

В марте и октябре 2020 года она даст концерты в Карлсруэ, Лемго, Дюссельдорфе, Брауншвейге, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Кобленце, Гамбурге, Нюрнберге, Праге (единственный концерт в Чехии) и Ганновере.

В ноябре прошлого года Светлана Лобода представила трек "Мира Мало". Этой композицией она попрощалась с привычным звучанием. Уже в декабре исполнительница открыла предзаказ на альбом Sold Out и его первый хит "Новый Рим".