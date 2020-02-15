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2020-02-15T04:26+0300
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Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
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РИА Новости

Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии

04:26 15.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила даты музыкального тура по Германии с шоу Sold Out.
В марте и октябре 2020 года она даст концерты в Карлсруэ, Лемго, Дюссельдорфе, Брауншвейге, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Кобленце, Гамбурге, Нюрнберге, Праге (единственный концерт в Чехии) и Ганновере.
В ноябре прошлого года Светлана Лобода представила трек "Мира Мало". Этой композицией она попрощалась с привычным звучанием. Уже в декабре исполнительница открыла предзаказ на альбом Sold Out и его первый хит "Новый Рим".
Всего в сборник вошло девять композиций, в том числе: "Хиросима", Синие волны", "В зоне риска", "Bon appétit", "Сказочный дом", "Плохой" и "Insta".
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