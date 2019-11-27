Светлана Лобода объявила дату выхода нового альбома

"Итак, 29 ноября состоится релиз "Мира Мало". Этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием. Дальше вас ждет новый звук и новый хит. 6 декабря мы открываем предзаказ альбома Sold Out и его первый хит, который уже в этот день будет доступен для скачивания. 13 декабря альбом будет открыт", — написала исполнительница.