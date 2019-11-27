Светлана Лобода объявила дату выхода нового альбома

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ураинская певица Светлана Лобода анонсировала в инстагарме дату выхода нового альбома и треков.
"Итак, 29 ноября состоится релиз "Мира Мало". Этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием. Дальше вас ждет новый звук и новый хит. 6 декабря мы открываем предзаказ альбома Sold Out и его первый хит, который уже в этот день будет доступен для скачивания. 13 декабря альбом будет открыт", — написала исполнительница.
Многих пользователей заинтриговали слова певицы о том, что она решила изменить привычный стиль исполнения.
"Прощаться с полюбившейся нам Лободой страшновато", — прокомментировала @stasy_169.
"Света, ну как же так? Как это прощаться?" — поддержал @stalmanphotos.
"Не представляю , как я смогу расстаться с прежней Лободой. Уже не по себе", — написал @srn_1990.
Последний альбом певицы H2Lo, над которым она работала пять лет, вышел в 2017 году. Тогда в трек-лист вошло 17 композиций, в том числе хиты "Твои глаза", "Случайная" и "К черту любовь".