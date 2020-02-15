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Музыкальное училище имени Гнесиных
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РИА Новости

Музыкальное училище имени Гнесиных

01:31 15.02.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановЭкзамен в государственном музыкальном училище имени Гнесиных
Экзамен в государственном музыкальном училище имени Гнесиных
© РИА Новости / Олег Иванов
Музыкальное училище имени Гнесиных было основано в начале 1895 года пианистками, выпускницами Московской консерватории Евгенией, Еленой и Марией Гнесиными.
Датой основания училища считается 15 февраля (2 февраля по старому стилю) 1895 года – день зачисления первой ученицы.
Принимали в училище и детей, и взрослых, многих из них учили бесплатно. Первые ученики, среди которых были дети Скрябина, обучались у Елены, Евгении и Марии Гнесиных. С 1900 года в состав преподавателей вошли выпускники консерватории – Рейнгольд Глиэр, Елизавета и Ольга Гнесины и др.
Старейшими отделами училища были отделы фортепиано и струнных инструментов. Постепенно в учебный план были включены гармония и энциклопедия, сольфеджио, элементарная теория. Важным средством музыкального воспитания Гнесины считали пение в хоре и участие в камерном ансамбле. В процессе педагогической работы преподаватели училища выработали собственную методику обучения, сочиняли педагогический репертуар, который постепенно сложился систему русской "гнесинской" музыкальной педагогики.
К концу первого десятилетия своего существования училище зарекомендовало себя как одно из лучших в Москве, дающее высокопрофессиональное образование музыканта широкого профиля.
После Октябрьской революции частное Музыкальное училище сестер Гнесиных стало государственным и именовалось "Второй московской государственной музыкальной школой". Были открыты также вокальный и духовой отделы.
В 1920 году школа приобрела новый статус и новое название: "Третий Московский музыкальный техникум".
С 1936 года училище стало называться "Государственным музыкальным училищем имени Гнесиных".
В 1944 году на базе училища был создан Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).
В 2003 году училище было переименовано в Музыкальный колледж имени Гнесиных.
В 2011 году колледж стал подразделением Музыкальной академии имени Гнесиных.
С 2016 года учебное заведение носит название Музыкальное училище имени Гнесиных Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия музыки имени Гнесиных".
Музыкальное училище имени Гнесиных осуществляет очное обучение по программам среднего профессионального образования.
С 2011 года набор студентов проводится по специальностям: "Инструментальное исполнительство" (по видам инструментов: фортепиано, орган, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра); "Вокальное искусство"; "Хоровое дирижирование"; "Сольное и хоровое народное пение" (сольное народное пение, хоровое народное пение); "Теория музыки".
Директором Музыкального училища имени Гнесиных является проректор по среднему профессиональному и предпрофессиональному образованию Музыкальной академии имени Гнесиных, доцент, пианист Валерий Гроховский, который одновременно является деканом факультета Музыкального искусства эстрады академии.
Первоначально классы училища располагались в Гагаринском переулке, затем оно переехало в дом на Собачей площадке (площадь, существовавшая на территории современного Нового Арбата). С 1974 года Музыкальное училище имени Гнесиных находится на Поварской улице, дом 38 (бывшая улица Воровского).
Училище располагает групповыми аудиториями и классами для индивидуальных занятий, компьютерным и танцевальным классами, музыкальными инструментами ведущих мировых производителей, библиотекой, фонотекой, современным читальным залом, малым и большим концертными залами, лабораторией аудио-видеозаписи, спортивным залом, общежитием и др.
За свою историю Музыкальное училище имени Гнесиных выпустило тысячи музыкантов-исполнителей, композиторов и педагогов, среди них пианист и педагог Лев Оборин, дирижер Евгений Светланов, композиторы Арам Хачатурян, Тихон Хренников и Борис Чайковский, певец баритон Родион Погосов, певица сопрано Любовь Казарновская, эстрадные певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
Российская академия музыки имени Гнесиных (в 1944-1992 годах – Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных) также отсчитывает свою историю с 15 февраля (2 февраля по старому стилю) 1895 года. В настоящее время в Академии восемь факультетов, помимо Музыкального училище имени Гнесиных, в ее структуру входят училище эстрадного и джазового искусства, музыкальная школа, Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и др. В вузе несколько концертных коллективов, ведется научная работа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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