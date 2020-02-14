В ЕР призвали ускорить разработку проекта о профилактике йододефицита

"Хочу обратить ваше внимание, что мы так до сих пор и не решили с законопроектом о профилактике йодного дефицита. Просто невозможно не ставить такую задачу, потому что если мы не решим вопрос с йодным дефицитом, то мы не можем говорить вообще об образовании детей, о формировании интеллекта, о росте и развитии детишек. Это обязательно нужно сделать. И мы здесь просим поддержки Валентины Ивановны (Матвиенко) и Минздрава", - сказал Морозов на заседании общественного совета партпроекта ЕР.