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В ЕР призвали ускорить разработку проекта о профилактике йододефицита
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РИА Новости

В ЕР призвали ускорить разработку проекта о профилактике йододефицита

18:42 14.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Необходимо ускорить разработку законопроекта о профилактике йодного дефицита, "Единая Россия" просит спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и Минздрав РФ оказать в этом содействие, заявил координатор партпроекта ЕР "Здоровое будущее", депутат Госдумы Дмитрий Морозов.
"Хочу обратить ваше внимание, что мы так до сих пор и не решили с законопроектом о профилактике йодного дефицита. Просто невозможно не ставить такую задачу, потому что если мы не решим вопрос с йодным дефицитом, то мы не можем говорить вообще об образовании детей, о формировании интеллекта, о росте и развитии детишек. Это обязательно нужно сделать. И мы здесь просим поддержки Валентины Ивановны (Матвиенко) и Минздрава", - сказал Морозов на заседании общественного совета партпроекта ЕР.
Он добавил, что необходимо обсуждать подготовку законопроекта со всеми структурами, у которых есть к нему претензии и "приходить к общему знаменателю".
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ совместно с экспертами в области эндокринологии разработал проект федерального закона, предусматривающий поэтапное внедрение йодирования соли. Пока йодированную соль употребляют менее 30% россиян, при этом, по современным оценкам эндокринологов, вся территория России считается йододефицитной.
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