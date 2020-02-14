Пациентов в Петербурге просят не сбегать из карантина по коронавирусу

"Городская клиническая больница имени С.П. Боткина обеспечивает условия для обследования и лечения пациентов. При госпитализации пациенты предупреждаются, что несоблюдение ими режима изоляции может привести к распространению инфекции и опасно для окружающих. Сотрудники больницы не имеют права физически или иными способами удерживать пациентов и рассчитывают прежде всего на сознательность самих горожан и их ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сказала представитель ведомства.