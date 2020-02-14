Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T15:07+0300
https://ria.ru/20200214/1564784562.html
Пациентов в Петербурге просят не сбегать из карантина по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564283294_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_bf7090104ee01cc70cc851572220dcbc.jpg
РИА Новости

Пациентов в Петербурге просят не сбегать из карантина по коронавирусу

15:07 14.02.2020
3952
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВход в отделение больницы
Вход в отделение больницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вход в отделение больницы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Клиническая инфекционная больница имени Боткина, где несколько пациентов попытались самовольно покинуть карантин по коронавирусу, не может удерживать их насильно и рассчитывает на сознательность людей, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
Ранее местная жительница Алла Ильина самовольно покинула инфекционную больницу имени Боткина, где должна была находиться две недели после возвращения из Китая. По ее утверждению, анализы не определили у нее наличие коронавируса. При этом главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в судебном порядке добивается принудительного помещения Ильиной под наблюдение медиков. Слушания по ее иску назначены на понедельник.
Пациенты
Вчера, 07:44
В Ухане медсестра отругала пациентов с коронавирусом за непослушание
После этого побега примеру Ильиной попытались последовать еще три пациента, проходившие карантин по коронавирусу, но двоих уговорили остаться, сообщали РИА Новости в комздраве Петербурга.
"Городская клиническая больница имени С.П. Боткина обеспечивает условия для обследования и лечения пациентов. При госпитализации пациенты предупреждаются, что несоблюдение ими режима изоляции может привести к распространению инфекции и опасно для окружающих. Сотрудники больницы не имеют права физически или иными способами удерживать пациентов и рассчитывают прежде всего на сознательность самих горожан и их ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сказала представитель ведомства.
Сопровождающие граждан КНР возле центра наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
13 февраля, 11:01
Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
280092
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоСанкт-Петербург
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Президент России Владимир Путин
Путин помиловал трех россиян
Телеведущий Иван Ургант
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Автомобили скорой медицинской помощи
В Омске водитель переехал пьяного мужчину и спас ему жизнь
Женщина на улице в Киеве
Украинская экономика начала год уникальными рекордами
В больнице
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния