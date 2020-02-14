Пациентов в Петербурге просят не сбегать из карантина по коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Клиническая инфекционная больница имени Боткина, где несколько пациентов попытались самовольно покинуть карантин по коронавирусу, не может удерживать их насильно и рассчитывает на сознательность людей, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
Ранее местная жительница Алла Ильина самовольно покинула инфекционную больницу имени Боткина, где должна была находиться две недели после возвращения из Китая. По ее утверждению, анализы не определили у нее наличие коронавируса. При этом главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в судебном порядке добивается принудительного помещения Ильиной под наблюдение медиков. Слушания по ее иску назначены на понедельник.
После этого побега примеру Ильиной попытались последовать еще три пациента, проходившие карантин по коронавирусу, но двоих уговорили остаться, сообщали РИА Новости в комздраве Петербурга.
"Городская клиническая больница имени С.П. Боткина обеспечивает условия для обследования и лечения пациентов. При госпитализации пациенты предупреждаются, что несоблюдение ими режима изоляции может привести к распространению инфекции и опасно для окружающих. Сотрудники больницы не имеют права физически или иными способами удерживать пациентов и рассчитывают прежде всего на сознательность самих горожан и их ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - сказала представитель ведомства.
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