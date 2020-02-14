В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. После того, как прибывшая из После того, как прибывшая из КНР жительница Петербурга самовольно покинула инфекционную больницу, где проходила карантин по коронавирусу , ее примеру попытались последовать еще три пациента, но двоих уговорили остаться, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.

Ранее местная жительница Алла Ильина самовольно покинула клиническую инфекционную больницу имени Боткина, где должна была находиться две недели после возвращения из Китая. По ее утверждению, анализы не определили у нее наличие коронавируса. При этом главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в судебном порядке добивается принудительного помещения Ильиной под наблюдение медиков. Слушания по ее иску назначены на понедельник.

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу пока не комментирует ситуацию в части возможного иска о возвращении под наблюдение нового сбежавшего пациента. Ранее ведомство информировало, что решение этого вопроса через суд носит не карательный, а превентивный характер, поскольку коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.