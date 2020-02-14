Выяснилось, в каких странах предпочитают отдыхать российские туристы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В прошлом году российские туристы чаще всего путешествовали в Турцию, Абхазию и Финляндию, В прошлом году российские туристы чаще всего путешествовали в Турцию, Абхазию и Финляндию, сообщает АТОР.

По данным Погранслужбы ФСБ России, было совершено 48 миллионов поездок, что на восемь процентов больше, чем годом ранее.

Самой популярной для отдыха страной у россиян стала Турция. Количество поездок туда выросло до семи миллионов (на 18 процентов). Интерес к Абхазии увеличился на 6,5 процентов, там отдохнули 4,8 миллиона туристов. Финляндию посетили почти четыре миллиона человек, что на восемь процентов превысило показатели 2018 года.

В десятку самых востребованных направлений вошли Казахстан, Китай, Украина, Эстония, Германия, Италия и Таиланд. Но эксперты ассоциации отмечают, что далеко не все пересечения границы совершаются с туристическими целями.

Специалисты ассоциации подсчитали, что на страны постсоветского пространства приходится 30 процентов поездок, причем значительная их часть – это визиты к родственникам, туры за недорогими покупками и товаром для малого бизнеса.