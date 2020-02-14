Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-14T16:44+0300
https://ria.ru/20200214/1564778951.html
Выяснилось, в каких странах предпочитают отдыхать российские туристы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155625/98/1556259836_0:188:2730:1724_1036x0_80_0_0_6e3635bdbe85edde1a08363f6485a6ac.jpg
РИА Новости

Выяснилось, в каких странах предпочитают отдыхать российские туристы

16:44 14.02.2020
464
© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В прошлом году российские туристы чаще всего путешествовали в Турцию, Абхазию и Финляндию, сообщает АТОР.
По данным Погранслужбы ФСБ России, было совершено 48 миллионов поездок, что на восемь процентов больше, чем годом ранее.
Самой популярной для отдыха страной у россиян стала Турция. Количество поездок туда выросло до семи миллионов (на 18 процентов). Интерес к Абхазии увеличился на 6,5 процентов, там отдохнули 4,8 миллиона туристов. Финляндию посетили почти четыре миллиона человек, что на восемь процентов превысило показатели 2018 года.
В десятку самых востребованных направлений вошли Казахстан, Китай, Украина, Эстония, Германия, Италия и Таиланд. Но эксперты ассоциации отмечают, что далеко не все пересечения границы совершаются с туристическими целями.
Морской бассейн в Хельсинки
26 января, 08:00Туризм
Нескучный Хельсинки. Чем заняться туристу в финской столице
Специалисты ассоциации подсчитали, что на страны постсоветского пространства приходится 30 процентов поездок, причем значительная их часть – это визиты к родственникам, туры за недорогими покупками и товаром для малого бизнеса.
Девушка на пляже в Таиланде
26 октября 2019, 08:00Туризм
Собираемся в Таиланд. Как сэкономить на мелочах и не попасть в тюрьму
В страны дальнего зарубежья совершается 47 процентов поездок. Среди них, как отмечают аналитики АТОР, большая часть — туристические.
Замок Святого Петра в Бодруме, Турция
8 июля 2019, 08:00Туризм
Турецкий Лазурный берег: что делать в Бодруме
210014
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАбхазияФранцияГерманияЭстонияКитайФинляндияТурцияИталияТаиландКазахстанУкраина
Рекомендуем
Круизный лайнер Westerdam
После отказа лайнеру Westerdam Таиланд пустил другое судно из Гонконга
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд
Эксперты рассказали, сколько туристов потерял Таиланд из-за вируса
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Толстой прокомментировал идею уроков полового воспитания в школах
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Европейский эксперт оценил слова Путина об однополых браках
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Конституция Российской Федерации
Эксперт оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
Грустная девушка с чемоданом
Эксперты выяснили, в каких странах "дискриминируют" одиноких туристов
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Амстердам может потерять треть туристов из-за запрета каннабиса
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
Белгородских чиновников оденут в униформу
Сирийские военные в провинции Идлиб
ЦПВС опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Турецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе
Прохожие на улице Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Порт в городе Керчь
"Крымские морские порты" сократят персонал для избежания банкротства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния