Выяснилось, в каких странах предпочитают отдыхать российские туристы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В прошлом году российские туристы чаще всего путешествовали в Турцию, Абхазию и Финляндию, сообщает АТОР.
По данным Погранслужбы ФСБ России, было совершено 48 миллионов поездок, что на восемь процентов больше, чем годом ранее.
Самой популярной для отдыха страной у россиян стала Турция. Количество поездок туда выросло до семи миллионов (на 18 процентов). Интерес к Абхазии увеличился на 6,5 процентов, там отдохнули 4,8 миллиона туристов. Финляндию посетили почти четыре миллиона человек, что на восемь процентов превысило показатели 2018 года.
В десятку самых востребованных направлений вошли Казахстан, Китай, Украина, Эстония, Германия, Италия и Таиланд. Но эксперты ассоциации отмечают, что далеко не все пересечения границы совершаются с туристическими целями.
Специалисты ассоциации подсчитали, что на страны постсоветского пространства приходится 30 процентов поездок, причем значительная их часть – это визиты к родственникам, туры за недорогими покупками и товаром для малого бизнеса.
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В страны дальнего зарубежья совершается 47 процентов поездок. Среди них, как отмечают аналитики АТОР, большая часть — туристические.
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