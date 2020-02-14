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Врио главы Калужской области делегировал Артамонова в Совфед
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РИА Новости

Врио главы Калужской области делегировал Артамонова в Совфед

14:01 14.02.2020 (обновлено: 14:15 14.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Врио главы Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о наделении бывшего губернатора Анатолия Артамонова полномочиями члена Совета Федерации.
В пятницу на представлении Шапши команде правительства региона Артамонов сообщил, что в ближайшее время Шапша делегирует его в Совфед.
Документ, копию которого РИА Новости предоставил представитель регионального правительства, подписан врио губернатора Шапшей 14 февраля.
"Постановляю наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации… от исполнительного органа государственной власти Калужской области", - говорится в постановлении.
Анатолий Артамонов
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Отмечается, что постановление будет направлено в Совфед и опубликовано на сайте регионального правительства.
"Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе.
Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент РФ Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора назначен Шапша, который с 18 сентября 2015 года исполнял полномочия главы администрации Обнинска.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
13 февраля, 20:23
Биография Анатолия Артамонова
100107
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Александра АртамоноваСовет Федерации РФКалужская областьПолитика
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