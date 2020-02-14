Врио главы Калужской области делегировал Артамонова в Совфед

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Врио главы Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о наделении бывшего губернатора Анатолия Артамонова полномочиями члена Совета Федерации.
В пятницу на представлении Шапши команде правительства региона Артамонов сообщил, что в ближайшее время Шапша делегирует его в Совфед.
Документ, копию которого РИА Новости предоставил представитель регионального правительства, подписан врио губернатора Шапшей 14 февраля.
"Постановляю наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации… от исполнительного органа государственной власти Калужской области", - говорится в постановлении.
Отмечается, что постановление будет направлено в Совфед и опубликовано на сайте регионального правительства.
"Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе.
Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент РФ Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора назначен Шапша, который с 18 сентября 2015 года исполнял полномочия главы администрации Обнинска.
13 февраля, 20:23Биография Анатолия Артамонова