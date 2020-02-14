Врио главы Калужской области делегировал Артамонова в Совфед

В пятницу на представлении Шапши команде правительства региона Артамонов сообщил, что в ближайшее время Шапша делегирует его в Совфед.

Документ, копию которого РИА Новости предоставил представитель регионального правительства, подписан врио губернатора Шапшей 14 февраля.

"Постановляю наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации… от исполнительного органа государственной власти Калужской области", - говорится в постановлении.

Отмечается, что постановление будет направлено в Совфед и опубликовано на сайте регионального правительства.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе.