Путин поручил представить доклад о подготовке закона об эко-продукции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля представить доклад о подготовке закона об экологически чистой продукции, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить ... подготовку проекта федерального закона о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками и принятие такого закона. Доклад - до 15 июля 2020 года, далее - один раз в полгода", - говорится в списке поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам развития АПК, которое состоялось в конце декабря.
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Минсельхоз РФ летом прошлого года опубликовал законопроект о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками (об экологически чистых продуктах). В отличие от органической продукции, при производстве экологически чистых продуктов будет, например, частично допускаться применение определенных высококачественных пестицидов и удобрений.
В конце января в пресс-службе Минсельхоза говорили РИА Новости, что проект закона был доработан по замечаниям, поступившим от федеральных органов исполнительной власти и по результатам публичный обсуждений. В министерстве указывали, что срок внесения законопроекта в правительство - 20 февраля, а вступить в силу закон может с 1 января 2021 года.
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