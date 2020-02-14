Путин поручил представить доклад о подготовке закона об эко-продукции

"Правительству Российской Федерации обеспечить ... подготовку проекта федерального закона о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками и принятие такого закона. Доклад - до 15 июля 2020 года, далее - один раз в полгода", - говорится в списке поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам развития АПК, которое состоялось в конце декабря.

В конце января в пресс-службе Минсельхоза говорили РИА Новости, что проект закона был доработан по замечаниям, поступившим от федеральных органов исполнительной власти и по результатам публичный обсуждений. В министерстве указывали, что срок внесения законопроекта в правительство - 20 февраля, а вступить в силу закон может с 1 января 2021 года.