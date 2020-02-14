В Калужской области рассказали о возможном назначении Артамонова в СФ

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Бывший губернатор Бывший губернатор Калужской области не обязан становиться депутатом, чтоб быть делегированным в Совет Федерации от исполнительной власти, сообщила РИА Новости представитель заксобрания региона в пятницу.

Анатолий Артамонов , возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Владислав Шапша.

В пятницу на представлении Шапши членам регионального правительства Артамонов заявил, что врио губернатора делегирует его в Совет Федерации от исполнительной власти. Пока эта информация не имеет официального подтверждения.

Представитель регионального заксобрания сообщила РИА Новости, что Артамонову, чтобы быть делегированным в Совфед от врио губернатора, не нужно получать депутатский мандат.

"Согласно новым поправкам в законодательство, он может быть делегирован в Совет Федерации соответствующим документом от имени временно исполняющего обязанности губернатора", - сказала собеседница.