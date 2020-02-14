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2020-02-14T14:21+0300
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Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены
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РИА Новости

Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены

14:21 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российская певица МакSим (Марина Абросимова) представила в сети песню "Преданным" после того, как ее менеджер Маргарита Соколова объявила, что исполнительница уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.
В композиции МакSим поет о любви, взаимопонимании и прощении. В припеве она уточняет: "Преданным клятв не надо". Трек можно послушать или скачать на цифровых платформах.
Поклонники поддержали и положительно приняли новую работу исполнительницы в сети.
"Великолепная премьера, спасибо", — прокомментировала @lanaklyuch.
"Очень тонко и проникновенно", — написала @anya_spiryaeva.
"Спасибо за твою песню. Она трогательная и красивая Спасибо за твой труд. Выздоравливай скорее", — присоединилась к обсуждению @_mari_ivanova__.
В апреле 2019-го МакSим попала в аварию, когда была за границей. У машины, в которой находилась артистка, лопнуло колесо. Автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. В результате случившегося певица получила ушибы и гематомы.
"У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром", – рассказала Соколова.
Поэтому врачи рекомендуют певице отключиться от рабочего процесса, чтобы восстановить сон и сосуды.
Певица MакSим (Марина Абросимова)
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КультураМакSим (Марина Абросимова)МузыкаНовости культуры
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