Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российская певица МакSим (Марина Абросимова) представила в сети песню "Преданным" после того, как ее менеджер Маргарита Соколова Российская певица МакSим (Марина Абросимова) представила в сети песню "Преданным" после того, как ее менеджер Маргарита Соколова объявила , что исполнительница уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.

В композиции МакSим поет о любви, взаимопонимании и прощении. В припеве она уточняет: "Преданным клятв не надо". Трек можно послушать или скачать на цифровых платформах.

Поклонники поддержали и положительно приняли новую работу исполнительницы в сети.

"Великолепная премьера, спасибо", — прокомментировала @lanaklyuch.

"Очень тонко и проникновенно", — написала @anya_spiryaeva.

"Спасибо за твою песню. Она трогательная и красивая Спасибо за твой труд. Выздоравливай скорее", — присоединилась к обсуждению @_mari_ivanova__.

В апреле 2019-го МакSим попала в аварию, когда была за границей. У машины, в которой находилась артистка, лопнуло колесо. Автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. В результате случившегося певица получила ушибы и гематомы.

"У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром", – рассказала Соколова.