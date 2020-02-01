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Культура
2020-02-01T14:41+0300
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Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
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РИА Новости

Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

14:39 01.02.2020 (обновлено: 14:41 01.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица MакSим (Марина Абросимова) . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Представительница певицы принесла извинения ее поклонникам из-за отмены выступлений.
"Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали".
Маргарита Соколова
Соколова добавила, что в ближайшее время певица представит новую композицию "Преданным".
В апреле 2019-го МакSим попала в аварию за границей. У машины, в которой находилась артистка, лопнуло колесо. Автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. В результате случившегося певица получила ушибы и гематомы.
Певица MакSим (Марина Абросимова)
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КультураМакSим (Марина Абросимова)Шоу-бизнесРоссия
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