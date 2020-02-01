Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

Представительница певицы принесла извинения ее поклонникам из-за отмены выступлений.
"Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали".
Соколова добавила, что в ближайшее время певица представит новую композицию "Преданным".
В апреле 2019-го МакSим попала в аварию за границей. У машины, в которой находилась артистка, лопнуло колесо. Автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. В результате случившегося певица получила ушибы и гематомы.
7 декабря 2019, 13:05КультураПевица МакSим объявила о помолвке и показала кольцо с бриллиантами