Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

"Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали".

В апреле 2019-го МакSим попала в аварию за границей. У машины, в которой находилась артистка, лопнуло колесо. Автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. В результате случившегося певица получила ушибы и гематомы.