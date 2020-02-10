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2020-02-10T06:15+0300
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Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда
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РИА Новости

Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда

06:15 10.02.2020
22925
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова в беседе с "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
В начале февраля она сообщила о том, что исполнительница приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое она попала в прошлом году. Менеджер извинилась перед поклонниками за отмену выступлений.
По словам Соколовой, МакSим надеется вернуться на сцену, когда поправит здоровье. Однако она допустила, что этого может не произойти.

"Если она (МакSим. – Прим. Ред.) будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет", – отметила она.

Концертный директор уточнила, что врачи настаивают на длительном сроке реабилитации певицы.

"У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром", – подчеркнула Соколова.

Она добавила, что артистке рекомендуют отключиться от рабочего процесса во всех его проявлениях, чтобы восстановить сон и сосуды.
Певица Марина Абросимова (МакSим)
2 февраля, 20:52Культура
Певица МакSим попала в больницу
39466478
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КультураМакSим (Марина Абросимова)МузыкаШоу-бизнесЗдоровьеРоссияОбщество
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10 февраля, 07:41
sshumov.1973
900001
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