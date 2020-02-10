Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда

В начале февраля она сообщила о том, что исполнительница приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое она попала в прошлом году. Менеджер извинилась перед поклонниками за отмену выступлений.
"Если она (МакSим. – Прим. Ред.) будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет", – отметила она.
Концертный директор уточнила, что врачи настаивают на длительном сроке реабилитации певицы.
"У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром", – подчеркнула Соколова.
Она добавила, что артистке рекомендуют отключиться от рабочего процесса во всех его проявлениях, чтобы восстановить сон и сосуды.
2 февраля, 20:52КультураПевица МакSим попала в больницу