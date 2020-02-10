Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда

"Если она (МакSим. – Прим. Ред.) будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет", – отметила она.