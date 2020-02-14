Накричавшая на таксиста в Москве фитнес-тренер временно не работает

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фитнес-тренер Яна Данькова, накричавшая на таксиста в Москве, временно не работает в фитнес-клубе в Одинцово, где ранее трудилась в качестве инструктора по пилатесу, сообщили РИА Новости в клубе.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Данькова с заднего сиденья машины в течение нескольких минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая, что ее там "ждут люди". В своем аккаунте в Instagram фитнес-тренер рассказала, что водитель намеренно долго не трогался с места, на просьбу ехать быстрее отметил, что "только за отдельную плату", а по пути следования начал ей хамить и пригрозил высадить прямо на трассе. По утверждению Даньковой, таксист начал съемку на камеру в момент, когда она уже была "в панике", "чересчур вышла из себя". Ряд СМИ ранее написал, что девушка работает в фитнес-клубе "СССР" на Можайском шоссе тренером по пилатесу.
"Тренер Яна Данькова временно не работает", - сообщили РИА Новости в фитнес-клубе.
Вернется ли она к работе в ближайшее время, в клубе уточнять отказались.