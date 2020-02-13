Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фитнес-тренер Яна Данькова, накричавшая на таксиста в Фитнес-тренер Яна Данькова, накричавшая на таксиста в Москве , в своем аккаунте в Instagram рассказала подробности инцидента.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина с заднего сиденья машины в течение трех минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая, что ее там "ждут люди".

В своем посте Данькова написала, что ей, как фитнес-тренеру, "критически важно быть пунктуальной", чтобы не подводить многочисленных клиентов.

"Собравшись, я вызвала такси по приложению и вышла в машину. Водитель почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос "можем ли мы ехать побыстрее?" он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более еще был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен", — написала девушка.

После этого пассажирка, по ее словам, поняла, что что-то идет не так, уточнила, что происходит, после чего водитель начал хамить.

"Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально — чтобы я не могла вызвать новое", — отметила девушка.

По словам Даньковой, "проворный водитель не растерялся" и сам провоцировал ее.