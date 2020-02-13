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https://ria.ru/20200213/1564660297.html
Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
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РИА Новости

Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте

15:25 13.02.2020 (обновлено: 17:07 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Знак такси на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фитнес-тренер Яна Данькова, накричавшая на таксиста в Москве, в своем аккаунте в Instagram рассказала подробности инцидента.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина с заднего сиденья машины в течение трех минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая, что ее там "ждут люди".
В своем посте Данькова написала, что ей, как фитнес-тренеру, "критически важно быть пунктуальной", чтобы не подводить многочисленных клиентов.
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"Собравшись, я вызвала такси по приложению и вышла в машину. Водитель почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос "можем ли мы ехать побыстрее?" он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более еще был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен", — написала девушка.
После этого пассажирка, по ее словам, поняла, что что-то идет не так, уточнила, что происходит, после чего водитель начал хамить.
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"Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально — чтобы я не могла вызвать новое", — отметила девушка.
По словам Даньковой, "проворный водитель не растерялся" и сам провоцировал ее.
"Быть может, он знает, как себя вести в подобных ситуациях? Может, он зарабатывает на этом? Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже чересчур вышла из себя — конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться. Конечно, я очень сожалею, что так себя повела. Нельзя реагировать на негатив негативом", — заключила Данькова.
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Обсудить 57
ОбществоМосква
Популярные комментарии
"Дуру" включила...
13 февраля, 15:46
sserg111874
15360016
Но бить то водилу зачем? Если есть проблемы - надо звонить диспечеру. Короче, хорошая попытка, Яна.
13 февраля, 15:39
Rust R
14330025
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